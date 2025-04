Vaya, que Alfonso Guerra ha unido los términos Yolanda Díaz y peluquería. Peor habría sido que hubiera unido los de Marta Lois y ortodoncia. Se ... ha puesto Guerra como cuando Nati Mistral dijo que lo primero que tenía que hacer Manuela Carmena era ir a la peluquería. Solo que a Guerra parece molestarle que vaya. El entrevistado por Susanna Griso ha ironizado sobre las críticas de Díaz a Felipe González. «Las habrá hecho entre una peluquería y otra».

Para Sumar son declaraciones «vergonzosas, repugnantes, machistas y lamentables». Tesh Sidi, de la parte de Díaz: «Cuando no se encuentran los argumentos para deslegitimar nuestro trabajo y esfuerzo como mujeres, se recurre siempre a comentarios machistas». Como si Yolanda Díaz articulara frases con sentido y contenido, como si no hubiera ido a ver a Puigdemont con todos los focos, como si no le faltara rigor político y jurídico (lo de González). La bobada de Guerra no hace olvidar la esencia.