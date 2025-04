El peligro de la entrevista

En Francia no se cuestiona ahora una obra de ficción, pero un artículo o una entrevista sí

Comenta Compartir

Dice Michel Houellebecq, cuando le preguntan si ahora hay menos libertad que antes (un antes que no sabemos cuándo pasó), que su respuesta no puede ... servir para todo. Que las novelas siguen estando protegidas. O sea, que puedes escribir 'Sumisión'. Pero que una entrevista es muy peligrosa. Digamos una alertando de la islamización consentida de las sociedades europeas. Que en Francia no se cuestiona ahora una obra de ficción, pero un artículo o una entrevista sí.

Le podríamos añadir unas campanadas en España. Todo depende de la bola que se dé a la nada. De las redes sociales. De las ofensas dramáticas. Del rasgado histriónico de vestiduras. De lo que convenga. Cierto que las entrevistas, como medio de exposición, son un peligro. Paco Rico sostenía que una entrevista es una representación teatral improvisada. Díselo a los que no entienden la ironía. Pero sigue teniendo razón Azaña: la mejor manera de guardar un secreto es ponerlo en un libro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Periodismo

Francia

Islamismo