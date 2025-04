Películas de terror

Rosa Belmonte Sábado, 25 de febrero 2023, 00:06 Comenta Compartir

Otra película de miedo que se anuncia vómitos, mareos y desmayos en la sala. 'Terrifier 2', nueva historia sangrienta del payado Art. Del género 'slasher'. ... Ya saben, cuando unan sucesión de desgraciados van cayendo con mucha sangre víctimas de un asesino. Vestidos de payasos, con camiseta de rayas o con ganchos en medio del bosque. 'La matanza de Texas', 'Las colinas tienen ojos', 'Pesadilla en Elm Street' o 'Saw'. En 'Terrifier', una mujer era rajada desde la entrepierna hasta la boca. Diez años después, Damien Leone trae la segunda parte de su película. Y como mérito, los abandonos masivos en los cines por el sadismo. En China han diagnosticado alzheimer a un joven de 19 años. Si tuviera que elegir la película que más miedo me da es 'Siempre Alice', esa en la que a Julianne Moore le diagnostican alzheimer. Dice Alex de la Iglesia que nos gusta el terror porque es mentira, porque nos hace olvidar el horror real del que no hay escapatoria.

