Perdón, pero voy a escribir precuela. 'La primera profecía' es la precuela de 'La profecía' (1976), uno de mis terrores favoritos. La película protagonizada por ... Gregory Peck y Lee Remick acababa con el Anticristo entrando en la Casa Blanca (venga, esto es como contar el final de 'Lo que el viento se llevó'). Con las secuelas, películas del montón, supimos qué pasaba con Damien. En 'La primera profecía', la directora y guionista Arkasha Stevenson nos cuenta de dónde sale el niño. Las críticas al debut son entusiastas. Por lo que he leído, voy a ver por la mañana esta historia de monjas en la Roma de los 70. Por si salgo muerta de miedo. Aunque me basta leer periódicos. En la vigilia pascual del convento zaragozano de las Concepcionistas Franciscanas, el sacerdote Javier Sánchez se convirtió en una antorcha humana tras arder la casulla por un cirio. Murió, claro. Aunque no al instante. Me gustan las películas de miedo porque son mentira.

