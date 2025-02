Peatonalización para ricos

Comenta Compartir

Cuando leo que la contratación de una empleada de hogar cuesta 600 euros más al mes que en 2018, me imagino la alegría de la ... vicepresidenta del extraño prestigio (el sector es uno de los más beneficiados por las subidas de SMI). Pero habrá quien se pudiera pagar una empleada antes y ahora no. Aunque supongo que no habrá desaparecido la economía sumergida.

Leo también que la peatonalización de las ciudades perjudica a la clase obrera. Los ricos pueden prescindir del coche. Francisco J. Tapiador, físico, geógrafo y autor de 'España. Anatomía de un país extraordinario', dice en una entrevista con César Coca: «La peatonalización convierte el centro histórico de una ciudad en una urbanización para ricos y gente que no tiene que madrugar… Me sorprende que la izquierda propugne peatonalizaciones». Y lo mismo pasa, de momento, con los coches eléctricos. Las buenas intenciones políticas pueden provocan malos resultados, sobre todo con los pobres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión