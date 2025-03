El 'patacamismo'

Comenta Compartir

La ministra Ribera ('más Ribera' en los anuncios) suelta en mítines que la derecha no quiere saber nada de las mujeres, salvo para que estén ... atadas a la pata de la cama. Admiro la capacidad de decir esas cosas sin ruborizarse. Recuerda Martin Baron en 'Frente al poder' que, en su libro 'The Art of the Dead', Trump alababa lo que denominaba la 'hipérbole veraz', que definía como «una forma inocente de exageración». Ahí podemos incluir a Ayuso con su «pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA: tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma; tú mata, que yo te daré un Estado». Una forma nada inocente de exageración. Pero lo de la pata de la cama más que exageración es un invento. Y ya sabemos que el trasfondo del 'patacamismo' es Begoña Gómez. Si alguien puede creer semejante bazofia tiene más delito que los que la pronuncian. Es el PSOE (aunque parezca Yolanda Díaz) el que ha adoptado el «¡A la mierda!» para todo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Teresa Ribera