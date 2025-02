Lo que pasó en 1492

Comenta Compartir

España lidera el rechazo a aprender de memoria. Solo el 24% de los docentes ve relevante recordar hechos históricos (¿qué edad tendrán?). Como la última ley, preferirán el enfoque temático. Es un estudio hecho por el Observatorio Europeo de la Enseñanza de la Historia en ... Europa (sea lo que sea), con sede en Estrasburgo. A ver, el 54% de los profesores europeos da mucho valor a aprender de memoria. En España, la mitad. Y los profesores españoles son los que menos confían en los libros de texto. El 25% de los encuestados cree que no tiene un contenido objetivo. Pero el 83% de los europeos los utiliza cada día. El otro día leí a Llucia Ramis sobre una tertulia adolescente en 'Vostè primer', el programa de Marc Giró. Chicos de 13 años que no saben quiénes son Pere Aragonés o Jenni Hermoso. No discriminan. Tampoco les sonaban ni Gaza ni la Moreneta. Cualquiera les pregunta qué paso en 1492. Lo mismo te dicen que los judíos descubrieron América.

