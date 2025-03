Comenta Compartir

En mi ingenua mente no deja de sorprenderme cuando pillan a unos violadores, jóvenes casi siempre, que han grabado la agresión. Viendo la reunión en ... el Despacho Oval entre Zelenski, Donald Trump y J.D. Vance, pienso en esos brutos. Esa gentuza. No solo hacen en mal, sino que lo enseñan a otros. En el caso de la Casa Blanca al mundo. Somos unos matones, pasen, vean y aprendan. Porque me imagino que conversaciones de ese tipo han sido incontables a lo largo de la historia. Incluso diría que habrán sido lo normal. Ni diplomacia ni leches. Lo sorprendente es el espectáculo de luz y sonido, sin pudor por mostrarse (Trump y Vance) como dos maleducados. Dos malvados con el chiquitín en ese patio de colegio en que se ha convertido el Despacho Oval incluso cuando no está Musk. La humillación ha provocado simpatías hacia Zelenski. Pero las simpatías por el débil no gobiernan el mundo, lo hacen los fuertes. Y les da igual qué pensemos de ellos.

