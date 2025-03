Pasaporte flamenco a Liverpool

Rosa Belmonte Lunes, 6 de febrero 2023, 00:04 Comenta Compartir

Al final no ganó la folclórica manchega sino la folclórica ilicitana. La niña de Elche. Con su 'Eaea', así todo junto. En el Benidorm Fest. ... El festival de Benidorm que ya no es el festival de Benidorm sino un pasaporte a Dublín (este año, el segundo del tinglado de TVE, a Liverpool). Cuando España jugó la final de la Fed Cup en Valencia contra EE UU la capitana americana era Billie Jean King (ahora el torneo femenino de tenis lleva su nombre). Como público gamberro le cantábamos: «Ea, ea, ea, Billie se cabrea». No era una nana (o antinana) como la de Blanca Paloma, Blanca Paloma Ramos en el DNI, licenciada en Bellas Artes, escenógrafa y vestuarista de teatro. Nuestro ea, ea, ea era un grito español que la destinataria no entendía. Veremos en Liverpool. Vamos con una bulería, una oda a su abuela y a Lorca. TVE vuelve a llevar el flamenco que tan malos recuerdos le trae con la grandísima Remedios Amaya. Pero ahora somos modernos. ¡Ea!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión