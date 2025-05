El pasado de Georgina

Comenta Compartir

Uno de los mayores atractivos de Don Draper en 'Mad Men' (además del fachón del actor Jon Hamm) era su pasado oculto, inventado. Georgina Rodríguez, ... la novia de Cristiano Ronaldo, quiere ocultar su pasado antes de 2017, cuando conoció al futbolista. Ha demandado a dos cadenas de televisión para que no saquen informaciones como la relación con su padre. O para que su hermana de padre, no demasiado partidaria de Georgina, desaparezca de los medios. No quiere que se hable de «antecedentes que no sean de interés general».

La palabra antecedentes es curiosa. A ver los tribunales. Uno es famoso si sale en la tele. Si hace un 'reality' de su vida todavía más. Y claro que no siempre la fama va unida a la importancia de la gente. Pla decía sobre escribir que era ponerse en la picota. A Georgina habría que recordarle el dicho francés: 'Pour vivre hereux, vivons cachés'. Para vivir felices, vivamos escondidos. Ah. Pero es que no es eso lo que quiere.

