El palo del gallinero

En Egipto están indignados con la Cleopatra negra de Netflix (seguro que era igualita a Elizabeth Taylor). El 10 de mayo se estrena un docudrama ... que protagoniza la actriz negra Adele James (el capítulo 'La reina Cleopatra', dentro de la serie 'Reinas de África'). Se pretenden remarcar sus raíces africanas y Egipto lo cree un intento de reescribir su historia. Lo produce Jada Pinkett Smith. Por lo menos Cleopatra no es calva. En Barcelona han descubierto que el Cristo de Lepanto no era negro. La restauración ha revelado que la imagen más venerada de la catedral de Barcelona es una figura de piel blanca. Más allá de las modernas y delicadas técnicas de restauración, con una simple goma de borrar ya se limpiaba. O sea, que no era negro, que lo tenían como el palo de un gallinero. A veces a la verdad, periodística o histórica, le pasa eso. Tiene tantas capas de polvo y pintura que no necesitamos a la Inteligencia Artificial para engañarnos.

