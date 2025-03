Comenta Compartir

No me queda clara la autopsia de Edwin Arrieta. Murió degollado tras haber recibido un puñetazo y caer. Murió cuando Sancho le cortó el cuello. ¿ ... Significa que ya le había cortado otras partes? ¿Que ya había empezado el descuartizamiento? El descuartizamiento no es el delito más grave. Sí lo anormal, lo espeluznante. Por lo que tiene de trabajo. Pero por muy espeluznante que nos parezca, y que duela a la familia, no es lo que más haya sufrido la víctima. El domingo leímos que en Cherburgo (Francia) un tipo había violado a una chica de 29 años. Repetidamente.

Además, el presunto autor, un joven de 18 años, la penetró con un palo de escoba que le causó graves daños internos, por lo que estaba en coma inducido. 18 años, una denuncia por agresión sexual a su hermana de 12 y una acusación de violación en 2019 (sobreseída). El ser humano (lo que sea) sorprende cada día con lo que es capaz de hacer. A ver si voy a preferir encontrarme un Sancho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión