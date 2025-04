Shakira es una pobre mujer. Rica, pero una pobre mujer. Dice que ha logrado sentir que consigo misma es suficiente. Que siempre ha sido bastante ... dependiente emocionalmente de los hombres. Ni la Nora de Ibsen, tú. Mucho más retrasada como mujer. ¿De qué siglo ha salido esta señora? Mira Ferrovial lo poco dependiente que se muestra de España. Y como para reprochárselo. Soy poco partidaria de que Holanda se llame Países Bajos, pero hoy me sirve.

Ferrovial es la primera compañía importante que traslada su sede social a otro país. Se va a los Países Bajos. A los Países Majos. Mejor seguridad jurídica comparada la que gastamos aquí. Rafael del Pino señala donde reina Máxima allí «una menor volatilidad en sus costes de financiación». Una empresa no es el amor. Puede haber imponderables, pero también cálculos. No digo que no los haya en el amor, pero en general se va a ciegas. Con Piqué o con De la Rúa. Pero, hija, contigo misma es suficiente.