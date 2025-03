Comenta Compartir

Milei tenía algo que decir de la intervención de Sánchez en el Instituto Cervantes. Le resulta espeluznante de su discurso la «combinación de profunda envidia, ... fatal arrogancia e ignorancia en temas de economía». Además, lo ha llamado «depredador de riqueza». Ágatha Ruiz de la Prada anda encantada con Milei, al que ha conocido. Ya había dicho que era «una rockstar en España». El propio Milei dice de sí mismo que es «uno de los dos políticos más relevantes del planeta tierra». Trump y él. Ágatha sabe de hombres. Ha estado casada con Pedro J. y ha salido con Luismi, el Chatarrero. Destaca sus «penetrantes ojos azules». Mira, como Imperio Argentina, que escribió de los de Hitler. El bigotito no le gustaba. «Los ojos, en cambio, eran muy hermosos, profundos, rarísimos; eran de color gris, pero con un toque azul y una orla verdosa; me recordaban a la mirada de las panteras, igual de impactante». A lo mejor a Ágatha no le gustan las patillas.

