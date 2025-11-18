HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?
Víctimas de la dana se concentran frente al Congreso el día que declara Mazón. EP

Ojalá un juicio

En diagonal ·

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

No sé si Mazón acabará respondiendo en un tribunal por su actuación negligente durante la riada de Valencia. Quizá no es razonable que su única ... responsabilidad sea política y se cure con la dimisión. Tampoco sé si habría condena. Pero un juicio sería más soportable. Sigo sin ver más utilidad a las comisiones de investigación parlamentarias que el pavoneo de los diputados. «¡Que se calle!», ha llegado a decir Rufián a Mazón. No es la primera vez que manda callar en público con autoritarismo (lo hizo en el Congreso a la bancada del PP).

