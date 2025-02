Odiadores y zotes

Lo de Lucía Méndez no anda muy lejos. Vale que «relativamente español» se podría aplicar a un López-Zubero, pero no a Jon Rahm, como ella hizo en una tertulia

Cuando comprobó los disparates que se decían de Sánchez Dragó, y dio igual lo que fuera actuación y lo que fuera verdad, Lucía Etxebarria enseguida ... dijo a sus amigos que si se moría de repente no lo hicieran público. Dio el pésame a Ayanta Barilli, hija de Dragó, e imaginen todo lo que tenían que soltar todos esos que no conocían al muerto más allá del lugar común, a veces, falso. Imaginen también todo lo que ha tenido que escuchar y leer Barilli, a la que igualmente doy el pésame. Por la muerte de su padre y por lo aguantado después. Etxebarria ya veía a su hija teniendo que aguantar insultos a su madre, que irían, por resumir, de plagiadora a tránsfoba. Lo de Lucía Méndez no anda muy lejos. Vale que «relativamente español» se podría aplicar a un López-Zubero, pero no a Jon Rahm, como ella hizo en una tertulia. Una cagada de la que se disculpó. El Consejo de Informativos de RTVE la ha condenado. O sea, como un odiador zote en las redes.

