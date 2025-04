Lo curioso aquí es que la vida es de una mujer. Y la malhechora no es ella

Comenta Compartir

Robert Thacker, el biógrafo de Alice Munro sabía lo de Alice Munro y se lo calló. Una de las hijas de Munro sufrió abusos sexuales ... de su padrastro, marido de Munro y, aunque fue condenado a dos años de libertad condicional, Munro siguió con él. Munro sí le dijo que no lo iba a superar nunca. Me importa un bledo Alice Munro. Su obra y su persona. Y sí, escribe de manera sublime. Pero me hace gracia que hayamos vuelto a la obra o la vida, que es el nuevo la bolsa o la vida.

Lo curioso aquí es que la vida es de una mujer. Y la malhechora no es ella. Salvo el caso de Ann Perry, que de pequeña y cuando se llamaba Juliet Marion Hulme, mató a la madre de una amiga, con la amiga, los artistas cuyas vidas se critican son hombres. Munro es mujer y, además, no la criminal. No es ni Judah en 'Delitos y faltas': «Las personas arrastran un fardo de actos infames… En la realidad actuamos racionalmente. Hemos de negar, o sería imposible seguir viviendo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Novela