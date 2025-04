Comenta Compartir

Novio no es una palabra cursi, ni anticuada, es una palabra de toda la vida. Aunque suene a novela decimonónica de Manzoni. O a canción ... de Armando Manzanero y a recordar de qué color son los cerezos. Sin embargo, pareja es una palabra paleta. No hablo del DRAE, con el que no siempre hay que estar de acuerdo. Por ejemplo, con eso de admitir que olimpiada sea lo mismo que juegos olímpicos. Pareja como novio la admite en la sexta acepción. Emérito también está en el Diccionario y es otra catetada llamárselo a don Juan Carlos.

Lo peor del novio de Ayuso es que le llamen pareja. La propia Ayuso fija la norma: «Ahora tocaba el novio». Qué bonita es la palabra novio. Qué bonito es un Maserati. Qué tontos son los tíos. En fin, ¿vamos a decir ahora «compuesta y sin pareja»? Mi dicho favorito es el mexicano que habla de quedarse «como novia de rancho, vestida y alborotada». En este caso la novia ha 'ayuseado' en su rancho. O en Leganés.

