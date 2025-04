Elisa Mouliaá se presentó ante el juez con el abogado que también lleva a la becaria de Nacho Cano, la que se puso a cantar ... ante los periodistas. Con ese espectáculo delirante, él mantuvo el tipo. Tiene mérito. La actriz ratificó su denuncia contra Errejón. Ha añadido el alcohol al que ya no estaba acostumbrada y que a lo mejor alguien le echó 'droja' en el Cola Cao. El alguacil alguacilado ha dicho que llegó hasta donde ella quiso y que hubo consentimiento. El instructor les ha dado cinco días para que aporten pruebas y testigos.

Lo que escribió Errejón en su día sobre el asunto es, junto a la palabra de la actriz, lo más incriminatorio. Aunque el texto fuera tan farragoso como ridículo, no parecía el de un hombre del todo inocente. Puede que no haya condena. Ella admitió que cuando le dijo que parara, paró. Lo que contó es muy desagradable, como desagradable fue lo desvelado de Carlos Vermut. Pero los cerdos todavía no van a la cárcel.