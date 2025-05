Nostalgia de la media hora

E. C.

Casi todo se ha dicho ya de lo de Broncano. Que si el interés de la Moncloa por la contratación en RTVE una vez Mediaset ... la rechazó; que si José Miguel Contreras y Zapatero han sido los muñidores; que si Contreras, además, ha obtenido para su productora la compra de 'That's my jam'; que si el espacio de Broncano, se llame como se llame en septiembre, no va a ir del nicho a la tumba porque está blindado 18 meses consiga la audiencia que consiga.

Una de las críticas desde dentro es que Broncano va a quitar un cacho al informativo de las nueve. Hubo un tiempo en que los telediarios duraban media hora. Sánchez criticó al PP en el Congreso por andar entre «la nada y el lodo». Peláez entendió «la nada y el No-Do». Me preocupa menos lo que los telediarios puedan tener de No-Do que lo que tienen de nada (y todas las cadenas son iguales). Por no hablar de si ha llovido o no. Tanto tiempo para hablar del tiempo. Ojalá informativos de media hora.

