Oye, si el cliente no quiere una cámara, que no suba. ¿Tienen que violarnos?, se preguntan

Hemos visto la imagen de un señor (es un decir) masturbándose en un taxi barcelonés conducido por una mujer. Cuenta ella en El Periódico: «Cuando ... fui a darle el cambio, me di la vuelta y lo vi masturbándose. En ese momento le recriminé su actitud y se hizo un poco el loco». Serán sus costumbres. En cuanto a las nuestras, la normativa no permite las cámaras. Y las taxistas de Barcelona, a las que les pasan cosas como esas habitualmente, más graves o menos, quieren que se les permita instalarlas para su propia defensa y la de los usuarios. Oye, si el cliente no quiere una cámara, que no suba. ¿Tienen que violarnos?, se preguntan.

La que lleva la cámara prefiere pagar una multa y estar más segura. El día 1 en Madrid, cogí el taxi que conducía una chica joven. Me dijo que su padre había salido en Nochevieja y se sacó 500 euros. «Como él no tiene lo del miedo y eso», me dijo como lo más normal del mundo. Porque es lo más normal del mundo.

