Niños imperfectos

Ya no es que no se busque el mérito, es que se critica buscarlo

Dice Carmen Iglesias que la calidad de la enseñanza ha bajado en todos los niveles, que no se busca el mérito. Ya no es que ... no se busque, es que se critica buscarlo. No hay que ir a quien se educa con los métodos de Maria Montessori, de la que ahora, aparte de colegios, hay películas, libro y tebeo. Del tebeo es también un ensayo ('La larga sombra de Maria Montessori') de la profesora de la Universidad de Salzburgo Sabine Seichter, que acusa a la pensadora de promover un proyecto racista (medía cráneos, pero eso es cosa de la época) y de intentar crear «un niño perfecto». ¿Anda, y que tiene de malo?

Carmen Iglesias, hoy Directora de la Real Academia de la Historia, fue preceptora del rey Felipe. Honorato Juan Tristull lo fue de Felipe II. No podemos esperar que los niños de hoy tengan la educación primorosa de Felipe II, pero ojalá tuvieran la de Fernando Fernán Gómez. El actor decía que él no era culto, que solo se sabía el bachillerato.

