Menos nabos para la foto

Otro 'check'. La Fundéu dice que tic o marca son alternativas adecuadas al anglicismo 'check' para dar por hecho algo. Prefiero dar 'check' a la ... primera presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. Vamos a seguir con «la primera mujer» lo que sea mucho tiempo. Isabel Perelló ha sido la elegida para que no lo fueran otras. No se trata de méritos, casi nunca se trata de méritos cuando hay que escoger a alguien. Tocaba mujer. Y ya hay una bonita foto para la inauguración del año judicial. Sabemos que las mujeres tienen las de perder en la cooptación y las de ganar en la oposición. En la última promoción de jueces, el 73% eran mujeres. Y son el 57% de la carrera judicial. Es una profesión cada vez más femenina, pero en la base. Los cargos que se eligen los siguen copando hombres. Por eso lo de Perelló es importante y no debe ser una distracción de cuota. Por eso lo serán los nombramientos pendientes para seguir rompiendo el techo de puñetas.

