Luis Rubiales ha declarado en la Audiencia Nacional ya que los hechos imputados ocurrieron en el extranjero. El que fuera presidente de la Real Federación ... Española de Fútbol ha negado que el beso no fuera consentido. También que presionara a la jugadora para que ratificara públicamente el consentimiento. No habrá podido negar que su madre sí se lo pidiera. La acusación es por agresión sexual y coacciones. La abogada de Jennifer Hermoso dice que su cliente se encuentra afectada por un acto humillante. Clara Serra, cuya tesis doctoral versa sobre el consentimiento y además es crítica con algunos aspectos importantes de la Ley de libertad sexual, dijo tras producirse los hechos (y cuando el otro seguía borracho de impunidad): «El derecho debe poder discriminar y distinguir y la sociedad también. Rubiales debe dimitir por una muestra de sexismo deplorable (…), no por ser un agresor sexual». Eso sería en un mundo ideal, no en Zoquetelandia.

