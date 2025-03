Las mujeres desternillantes

Comenta Compartir

No sé si Kamala Harrris es desternillante, como ha dicho una amiga suya en la convención demócrata. Sí lo son otras. Primero, Julia Louis-Dreyfus ( ... vicepresidenta y presidenta de EE UU en 'Veep'). Y Maya Rudolph, que imitaba a Kamala en 'Saturday Night Live'. Se da por hecho que vuelve. Ella no sabe nada. Las dos actrices son desternillantes. La realidad, menos. Hillary Clinton dijo en la convención que tanto ella como Kamala habían luchado cuando eran jóvenes abogadas para defender a menores víctimas de abusos. Oooh. Es mejor cuando en 'Veep' Selina Mayer se dirigía a una senadora negra y le decía que dejara de quejarse, que a ella aguantó que le pellizcaran el culo cuando era abogada y joven. «Sé un hombre». Aplauso. Selina: «Dios bendiga a América, que odia a las mujeres tanto como yo». Claro que, si gana Trump, puede volver Laura Benanti a hacer de Melania con Stephen Colbert. La vida falsa es mejor. No sé quién prefiero que gane.

