Sus mujeres

Comenta Compartir

Se criticó a Santiago Abascal cuando dijo en el Congreso (replicando a Patxi López): «Mi mujer es la que manda en casa. Quiero y necesito ... a las mujeres que nos rodean». López, ese hombre convertido en el enfadado abuelo de Marisol, le había soltado que odiaba a las mujeres libres. También he leído una columna esta semana sobre la forma de vestir de Abascal (como reacción a que el líder de Vox criticara cómo iban algunos diputados y apelara al decoro, que miraran a los ujieres uniformados). Aunque citara las camisetas, no es eso lo más criticable puesto que las mujeres que le rodean en su grupo han camiseteado mucho (de Olona a Carla Toscano). Pero, demonios, que no es lo mismo un hombre con camiseta que una mujer con camiseta. En el Congreso o donde sea. Feijóo se ha vuelto a dejar disfrazar. Pasó en 'Esquire' y ayer en 'Yo Dona'. Y sí, lo primero que me pregunto, heteropatriarcando, es por qué le deja su mujer hacer así el ridículo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión