Hay una entrevista al ministro Urtasun que parece de Pantomima Full. Sobre qué libro estaba leyendo dijo 'As malas mulleres', de Marilar Aleixandre. No sé ... si es que lee en gallego para complacer a su jefa. Y soltó el rollo-mantra de las «mujeres invisibilizadas». He leído a Ana Vega sobre esa Federación Culinaria que en 1954 reunió en Washington a cerca de 300 cocineros. Según nota de Efe, «todos ellos son varones y alguno de los participantes ha manifestado que 'todo el mundo sabe que la mujer no es buena cocinera'».

Eso fue muchos años antes de que Christopher Hitchens se preguntara por qué las mujeres no eran graciosas. Y en cuanto a cocineras y las modistas, mucho antes de que Pierre Bordieu sostuviera que como la masculinidad es una especie de nobleza, cuando los hombres se apoderan de alguna actividad y la sacan fuera de la esfera privada la transforman en otra cosa mejor. Que tampoco ha cambiado mucho desde 1954. Vale, un poco.

