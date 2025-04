El 'yo te creo hermana' es un movimiento solidario (cuando no político) que tiene mucho de acto de fe. A veces es auto de fe. ... La revista Nature ha publicado un estudio que demuestra que las náuseas del embarazo se deben a una hormona producida por el feto. La hormona GDF15. Y la hiperémesis gravídica puede llegar a ser una enfermedad incapacitante (hay quien vomita 50 veces al día).

A la genetista Marlena Fejzo, el médico le dijo que sus náuseas y vómitos eran un mecanismo para llamar la atención de su marido y sus padres. No te creo, hermana. Adelgazó, acabó en silla de ruedas, la alimentaban con una sonda intravenosa y el embarazo se malogró. Como Eliza Doolitle y su 'Just you wait, Mr. Higgins', dedicó su carrera a descubrir la causa de su enfermedad. Mujer tenía que ser (parece que a los hombres, en general, no les ha preocupado mucho el asunto). Ahora a ver el interés que se tiene de fabricar un medicamento para algunas mujeres.