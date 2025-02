El exdiputado Casero, el que se equivocó al votar la reforma laboral, le ha dicho a David Vigario que, si se pareciese a Clooney, si no estuviera gordo y con esos pelos, los comentarios hacia él habrían sido otros

Hay un asesino en Nueva York que tiene el aspecto de Johh Goodman cuando entraba en la Casa Blanca en 'El ala oeste' y te ... daba la impresión de que el suelo retumbaba como hoy la butaca con 'Oppenheimer'. Dos vecinos del tipo al que se han descubierto varias mujeres enterradas dijeron hace un par de años que tenía aspecto de guardar varios cadáveres en el armario. Ahora que ha sido detenido por la muerte de tres mujeres están perplejos. El exdiputado Casero, el que se equivocó al votar la reforma laboral, le ha dicho a David Vigario que, si se pareciese a Clooney, si no estuviera gordo y con esos pelos, los comentarios hacia él habrían sido otros. Claro que hay una superioridad de los guapos y no sólo por lo de Evelyn Waugh («Las buenas maneras son especialmente necesarias en el caso de las personas corrientes. Los guapos pueden permitirse el lujo de no tenerlas»). A Sánchez pueden llamarle lo que quieran. Nunca se sentirá como Casero.

