Seguir a un obispo falso es como comprar un bolso falso de Bimba & Lola. Y más que seguirlo, Pablo de Rojas vive con las clarisas ... en Belorado. Y no en ese piso como de 'La escopeta nacional'. O del báculo nacional. Los sirvientes, ha contado en la tele, son numerarios sin formación y sin sueldo. Porque dice que siguen la doctrina del Opus Dei, «que ya no siguen ni ellos». Como el asunto, más allá del sedevacantismo, es la propiedad de los monasterios de Derio, Orduña y Belorado, me extraña que nadie haya hecho ya un Monopoly edición clarisas. La Conferencia Episcopal califica la Pía Unión de San Pablo (lo del obispo excomulgado) de secta. Y los de la Pía Unión dicen que secta será el Palmar de Troya. Líder de secta o no, el tipo dice que en Alemania no hubo Holocausto, que el holocausto es «un sacrificio que se ofrecía a Dios». Que, en todo caso, durante el nazismo «hubo muertos y muchos». Tonta y mucho tienes que ser para seguir a este.

