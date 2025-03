Momentos Saura

Rosa Belmonte Domingo, 12 de febrero 2023, 00:04 Comenta Compartir

No me gustó 'Deprisa, deprisa' cuando fui al estreno al cine Rex. Tampoco Los Chunguitos. Debe de ser la única película de Saura que no ... me ha terminado de gustar. No por lo quinqui, que disfruto mucho de Eloy de la Iglesia. Aunque no demasiado de 'La trama' o 'Frenesí'. Pero cualquier película no redonda de Hitchcock o Saura es más redonda que las de muchos que van de intensos 'filmakers', como diría Carlos Latre imitando a Ricardito Bofill. Saura forma parte de nuestra memoria cinematográfica, la que va de las niñas de 'Cría cuervos' bailando con 'Porque te vas' de Jeannete, a la Lola Flores de negro en 'Sevillanas'. De Gabino Diego escribiendo en su pizarra de 'Ay, Carmela' que lo que comen «es gato» a Rafaela Aparicio descendiendo en un sillón en 'Mamá cumple cien años'. Carlos Saura no los ha cumplido, pero ojalá hubiera seguido vivo anoche y hubiera podido descender en un sillón en los Goya. Creo que me voy a poner a Los Chunguitos.

