Los mocos de Esquerra

Hay cosas que cambian y a las que te acostumbras. Prohíben la purpurina. ¡Microplásticos! Da igual, no porque no la uses, sino porque la hay ... biodegradable, aunque sea más cara. Echo de menos los termómetros de mercurio, sobre todo cuando se rompían y podíamos jugar con esa plata líquida. Seguimos vivos. Con la nueva Ley de Bienestar Animal no se podrá dejar un perro atado en la puerta de un supermercado (recordemos que en algunos hay ganchos y recipientes con agua, como si fueran 'petfriendly', pero poco). Yo no dejaría a mi perro. Por si me lo roban. Ha dicho Óscar Puente que nada hay escrito sobre que tuviera que ser el presidente del Gobierno el que contestara a Feijóo en la investidura. Creo que tampoco hay nada escrito sobre hurgarse la nariz en el hemiciclo. Pero no puede sorprender que si lo haces te lo vayan a afear. Le pasó a Teresa Jordà, diputada de ERC por Gerona. Matas a alguien, pero te afean que lleves pelos en los sobacos.

Esquerra Republicana