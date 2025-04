Comenta Compartir

Nos anticipan 2025. Qué pasará, qué misterios habrá. Los periódicos y los suplementos tienen que llenar páginas. Aprenderemos a hablar con la IA. Seremos todavía ... más impacientes. Y esto son cosas con palabras normales. Pero espera, que habrá auge y caída de los 'bleisure trips'. Soy más de 'Caída y auge de Reginald Perrin'. Al parecer es una modalidad de turismo que combina ocio y negocio. Viene de 'business' y 'pleasure'. También leo que nos pondremos blusas de seda con lazada y faldas por debajo de la rodilla. Ahí no me van a pillar. Lo que va a pasar en 2025 se alterna con lo más destacado de 2024. Y aparte de las desgracias, tragedias naturales y vida política en general, mi favorita es esa España poco oculta que no ha fotografiado García Rodero. La España en la ventana de la cárcel de Picassent y la cuerda de sábanas y bolsas de basura que dos reclusos usaron para huir. 2025 tiene buena rima para reírse de la inteligencia artificial.

