Sostenía Borges que la amistad no requería una presencia continua, pero el amor sí. En este, una ausencia puede generar ansiedad. A los amigos de ... verdad se les puede ver una vez al año y seguir siendo tan amigos hasta el año que viene. También están los hombres que te hacen feliz y a quienes no has visto en tu vida. Ni falta. No es que verlos te haga infeliz, que podría ser. Me refiero a hombres como Burt Bacharach, que ha muerto, pero tiene mérito haber sobrevivido a que 'Raindrops keep falling on my head', de 1969, incluida en 'Dos hombres y un destino', fuera interpretada en español por Matt Monro (bueno, español o lo que demonios cantara el británico), Jaime Morey, Monna Bell y hasta por Manuel Ángel y su arpa maravillosa. Bacharach es 'I say a little prayer', es 'Walk on by', es 'What's new Pussycat?', es 'The look of love'. La mirada del amor con la que tanto Burt Bacharach como Manuel Alejandro nos van a seguir haciendo felices.

