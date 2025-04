Comenta Compartir

Ganarán o perderán, pero miedo no tienen. Ni Carlos Alcaraz ni los jugadores de la selección. Del miedo, de la falta de miedo o de ... la superación del miedo se habla mucho. Alcaraz dijo que los nervios le habían traicionado en el primer set con Medvedev. También que «los nervios controlados son buenos y necesarios». Leo que Jude Bellingham no siente la presión. Y Wayne Rooney, analizando la selección inglesa actual y comparándola con la suya, dice que la gran diferencia es la falta de miedo. En su discurso de inauguración en 1933 Roosevelt tiró de Montaigne, aunque no lo citara. Dijo lo de que a lo único que debemos temer es al propio miedo. El francés había escrito siglos antes que no había cosa de la que tuviera tanto miedo como del miedo. En la declaración de Begoña Gómez, lo más sorprendente es su miedo, su actitud asustadiza en el pico del banquillo ante ese juez sin elocuencia alguna. Tanta Luchi, tanta Luchi y era una niñita asustada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión