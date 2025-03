Comenta Compartir

Te pone el Papa ante la decisión de Sophie. Vale, no se trata de elegir quién muere en Auschwitz, si tu hijo o tu hija, ... como en la película de Meryl Streep y de Alan J. Pakula basada en la novela de William Styron. Lo del Papa es, si eres ciudadano estadounidense, tener que elegir entre Guatemala y Guatapeor. Entre los dos candidatos presidenciales de los partidos Demócrata y Republicano. Ha dicho a los periodistas en su último viaje que los dos están contra la vida. Harris por el aborto. Trump por la expulsión de los inmigrantes. Esto sin nombrarlos. «¿Quién es el menor de los dos males? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé». Para rematar la simpleza, podría haber dicho eso tan memo de «ahí lo dejo». El poder se compadece poco con la bondad. Un papa puede ser bueno, dure lo que dure en la silla de Pedro. Pero el Vaticano no parece un centro de bondad. ¿Cuál es el menor de los males? Esto no es específico de unas elecciones americanas.

Papa Francisco