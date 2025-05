Melania oficial

Comenta Compartir

Melania es lo mejor del segundo mandato. Melania Trump no necesita una portada de 'Vogue'. Se posa ella misma con sus propios recursos (o los ... de la Casa Blanca). Su foto oficial como primera dama, que ha dado a conocer en la nueva cuenta de Instagram, es todo lo contrario de la de Donald Trump. Claro, menuda bobada. Igual que un sapo no es igual que una orquídea. Me refiero a la cara de malas pulgas de Trump en foto igualita que su ficha policial.

Melania en blanco y negro, con esmoquin y camisa blanca abierta, apoyada en una mesa y con el Obelisco a través de la ventana y fotografiada por Regine Mahaux es una imagen de póster. Por suerte, ha dejado de lado la memez que parecía que iba a practicar de llevar diseñadores americanos. De hacerse con un Oleg Cassini que copiara, como Jackie. Aquí se ha plantado un Dolce&Gabbana que, como todo, le sienta como un guante. No lo hagan en casa. Se gastarán una pasta y el resultado no será el mismo.

