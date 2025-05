Comenta Compartir

A Nigel Farage no le ha sorprendido el ataque a Donald Trump teniendo en cuenta lo que se escribe y dice en los medios sobre ... el ya casi proclamado candidato. Nada que no se haya dicho desde hace años. También mataron a Kennedy. Y Reagan se salvó de milagro tras ser disparado por un enamorado de Jodie Foster. Lo metieron en el coche perfectamente peinado (no como a Trump). Y no se estaba alertando contra nada. De lo que más se hablaba hasta ayer era de Biden. De su capacidad en general y para vencer a Trump, favorito también antes de que le agujerearan la oreja. Posibilidades de ganar que se han incrementado tras el tiroteo. Ni antes de ganar en 2016 había sido tan favorito. Ahora mismo está por delante en los seis estados decisivos. Scarlett Johanson decía antes del tiro que Trump es un psicópata. Claro, que también cree que el mayor riesgo de nuestra civilización es el cambio climático. A ver si el mayor riesgo van a ser los votantes.

