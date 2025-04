Que me mate un 'skinhead'

R. C.

Jorge Javier bromeó con Ana Rosa Quintana diciéndole por favor que no sacara okupas todos los días en su programa, que su madre tenía miedo ... de salir a la calle. Como Chus Lampreave en 'Tacones lejanos' tiene miedo de salir a la calle por si la matan unos 'skinheads'. Con la inesperada intervención especial en el tema de los okupas de Manu Tenorio ('inquiokupas' en su caso) se ha exacerbado la idea de que este problema sólo existe en la cabeza de los fachas. De que es una excepción para el caso que se le hace en la tele. En todo caso, sería suficiente para un cambio de legislación. Y para que las sentencias se ejecuten de manera más ágil. Un tipo que vivía en una furgoneta porque su inquilina no le pagaba la única casa que tenía, contaba que la Policía le dijo que llamara a Desokupa. Pero el desahucio ha sido normal tras nueve meses. Aunque la señora le ha dejado dos gatos. Con razón o no, son muchos quienes temen que los mate un 'skinhead'.

