Demasiado mariconeo, dijo el Papa a los obispos italianos. Algunos presentes aseguran que la frase fue recibida con risas incrédulas. Hablaba de lo de si ... admitir o no a candidatos abiertamente homosexuales en los seminarios y en qué medida. No quiere el Papa sacerdotes con doble vida. No sé si presupone que los hombres homosexuales, curas o no, son más promiscuos que los heterosexuales. Porque aquí lo fundamental es la castidad, la abstinencia. Si no eres capaz, no te hagas sacerdote, hazte tornero fresador.

Podremos discutir si el Papa es homófobo o no. Si no domina el italiano y si la palabra utilizada ('frociaggine', nos cuenta Darío Menor) es la adecuada. Hay un documento de 2005 donde ya se dice que no pueden ser admitidos «quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay». Queda claro. Ahora solo estamos hablando de que el Papa ha dicho mariconeo.

