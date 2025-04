Nos tendrán manía

Frase de Patxi López dirigida al PP: «Aunque ustedes sigan yendo a Europa a hacer el ridículo…». Ya iremos viendo si se hace el ridículo ... y quién. La UE desdeña la oficialidad del catalán o el euskera. Puigdemont ya ha dicho que esa era una de sus exigencias para apoyar a Sánchez. Pero no parece que eso, de momento, tenga consecuencias.

Por otro lado, la definición de violación complica la primera ley de la UE sobre violencia machista. Algunos países, entre ellos Francia y Alemania, no Polonia o Hungría, se oponen. Sus argumentos legales son que la UE no tiene competencias, que esa materia pertenece al derecho penal del cada país. Y Francia es de los países que castiga la violación de forma más severa. Se niegan a admitir el consentimiento como eje de los delitos sexuales (como hace la ley de libertad sexual de Montero). No sé, quizá en Europa nos tienen manía. O quizá el ridículo que a veces se hace en España no te lo consienten fuera.