Gómez está bien. «Estoy bien», dijo en los pasillos del congreso mientras la achuchaban los militantes, como Sánchez había dicho «Estoy bien» después de Paiporta. ... Pero Sánchez no está tan bien. Oye, que la nueva ejecutiva del PSOE recibió el 90% de los votos de la militancia, cuando hace cuatro años obtuvo el 94%. A ver si esos cuatro gatos lo han castigado por lo que Ayuso dijo cuando fue a correr por Valencia y a propósito del lío de Juan Lobato. Habló de una «operación del Estado contra un adversario político» que si hubiera sucedido «en cualquier país de la UE» tendría al Gobierno en la calle. Pero va a ser que no, que la militancia aprueba.

Llegó Sánchez al congreso aclamado por los militantes. De fondo, 'My way' de Calvin Harris. Me pasa con Harris como con Rodrigo Cuevas cuando canta 'El día que nací yo'. Pudiendo escuchar a Imperio Argentina, ¿voy a escuchar a ese moderno? La way de Sánchez es la que hay. Estamos bien. Él, no sé.