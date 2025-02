Mamá a los 68

Comenta Compartir

No se me ocurre criticar a Ana Obregón por tener una hija a los 68 años. Por gestación subrogada, claro. Algo que hasta ha abierto las tertulias políticas. No se me ocurre poner un pero a la desgracia de los demás y a lo ... que los demás hacen para mitigar su desgracia y su tristeza. Da igual lo que me parezca la gestación subrogada. Qué curioso que a la vez hayamos conocido la detención de una pareja de rumanos por tratar de comprar un hijo gestado por una compatriota a la que trajeron a Don Benito a parir. Vamos, que da igual incluso lo que pienso de la propia idea de tener hijos de manera digamos normal. Se te haya muerto uno o no. Pero con esta enorme noticia de la portada de '¡Hola!' esta semana me he acordado de algo que escribió Patricia Highsmith en sus diarios: «Tener automóvil es como tener tu propia mujer. Son un gasto tremendo y te dan muchas preocupaciones, pero una vez que lo has tenido, ya no quieres pasar sin uno».

