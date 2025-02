El malo es un tipo nacido en Gales de padres ruandeses. No un musulmán. El apuñalador de niñas, digo. Otros británicos tipo gentuza (matones que ... también roban barriles de cerveza) han protestado contra musulmanes después del bulo de que el asesino lo era. Los musulmanes han contestado a los británicos de pura pinta.

El Sindicato Unificado de Policía ha contratado a Daniel Esteve, dueño de Desokupa, empresa dedicada a desalojos extrajudiciales, para adiestrar policías. Otros sindicatos, el Ministerio del Interior y Errejón no lo ven bien. Que a ver si este acuerdo conculca los valores democráticos. El SUP justifica el curso por la «violencia desmedida». Habrá clases también para familiares. Puede parecer (lo es) un ejemplo de maniqueísmo burdo, pero no me pregunto quiénes son los malos aquí. Son el asesino de Cardiff (aunque también lo sean los ladrones de cerveza) y los okupas a los que echa Esteve. Le guste o no a don Íñigo Errejón.