En una de las viñetas del precioso libro 'La ventana indiscreta' (Reino de Cordelia), de Puebla, se ven unas arenas movedizas, algo que antes salía ... mucho en las películas. El dibujo es un rectángulo con las arenas. En el fondo hay un cartel enorme: «Peligro. Arenas movedizas». Otro, delante: «Peligro. No pasar». Y en ambos lados, dos barras amarillas y negras que indican el riesgo. Y el bobo que se está hundiendo dice: «¿Dónde está el Estado para protegernos de nosotros mismos?». Por ejemplo, está en las vallas que protegen las vías ferroviarias de alta velocidad. Muchas veces, cuando un tren se retrasa más de una hora y no dan muchas explicaciones, es posible que alguien se haya tirado al tren. Retrasada, puedes estar en la estación acordándote de la madre de Renfe y deseando que le pase lo mismo que a la de Bambi. Y resulta que alguien a quien no conoces ha decidido subirse al coche fúnebre en marcha, que diría Jardiel. Qué molestia.

