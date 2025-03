El machismo alargado

Comenta Compartir

He visto la intervención vehemente de una diputada de Sumar en una comisión parlamentaria. He visto que luego se queja y casi llora porque había ... escuchado a un diputado de Vox decir «chavala nos vamos a divertir». No sé, tampoco se lo habría dicho metiéndola en una furgoneta. Luego otro diputado dice que sí, que el señor de Vox ha proferido esas palabras. Más tarde, la diputada de Vox que estaba al lado del diputado de Vox aclara que ha sido un comentario hecho a ella, a su compañera: «Buá, chaval, nos lo vamos a pasar bien». Y vale, por la intervención de la de Sumar. Yolanda Díaz finalmente tuitea que es machismo, que es intolerable, que el diputado de Vox tiene que pedir perdón por el «Madre mía, la chavala, nos lo vamos a pasar bien». Incluso si fuera esto, ¿dónde está ese machismo intolerable? Si tiene tiempo entre plancha y plancha (¿y esto?) podía mirar la serie 'La sombra alargada' y ver lo que es machismo y desprecio a la mujer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión