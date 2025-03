Lope sí era aliado

La inteligencia artificial ha concluido que 'La francesa Laura', obra de autor desconocido guardada en la Biblioteca Nacional, es de Lope de Vega. Tras el ' ... trabajo' de Transkribus, la máquina, luego se confirmó a través de métodos filológicos tradicionales. El trabajo de gente tan lista que hace análisis léxicos, estudia la versificación o la ortología, está a salvo. Una de las marcas lopistas es la defensa de la mujer, teniendo en cuenta, claro, los tiempos de Lope. Un extracto de 'La francesa Laura': «Fuera de que a las mujeres/ les sobran tantas hazañas, / que en las armas y las letras / envidia a los hombres causan».

En 'Tár', la película de Todd Field y Cate Blanchett (no habría existido sin ambos) hay un joven que se define como persona BIPOC ('black', 'indigenous', 'people of color') y pangénero. El muchacho desestima la obra de Bach por su misoginia. No sé si las cantatas, motetes o suites también son misóginos. Me importa 1 bledo BWV.