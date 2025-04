Libre Campos

Comenta Compartir

Me gusta mucho ver programas argentinos con esas mujeres que son televisivamente hablando más grandes que la vida. De Mirtha Legrand a Susana Giménez (estaría ... bueno que le molestara un beso de Julio Iglesias, ¿estamos locos?). Por no hablar de Moria Casán, sobre todo cuando va a ver a las otras dos. Desaparecida María Teresa Campos hace tiempo de la pantalla, aunque muriera ayer, queda Isabel Pantoja, como demostró en 'El hormiguero'. ¿Que es teatrera? Claro. Es espectáculo, como bien sabía Campos no sólo por sus teatrillos de ventana, sino cuando interpretó aquella bronca falsa con Jesús Hermida.

O cuando exageraba en el 'Apueste por una'. Isabel Pantoja es magnética, aunque pueda resultarte falsa y, visto lo visto, no la quisieras como madre. Mejor la Campos como madre, aunque contara en sus memorias ('Mis dos vidas') que cuando estaba con Félix Arechavaleta fue para ella más que sus hijas. Pocas mujeres se atreven a decir esas cosas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión