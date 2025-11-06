HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?
Un ejemplar de «Reconciliación», las memorias del rey emérito Juan Carlos I. EFE

La libertad de un rey

En diagonal ·

Un hombre que hace el paripé familiar de Domingo de Resurreccción en Palma y a continuación se va a Botswana a sus cosas cazadoras y amatorias a lo mejor un poco libre sí es

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Decir de alguien que es rico o guapo puede ser objetivo. Pero siempre será más o menos rico que alguien o más o menos guapo ... que alguien. En sus memorias, Don Juan Carlos dice que no ha sido libre. «He dado la libertad a los españoles, instaurando la democracia, pero jamás me he podido beneficiar de esta libertad. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que los que decían ser amigos han desaparecido, me he dado cuenta que jamás he sido libre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  4. 4 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  5. 5

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  6. 6 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La libertad de un rey

La libertad de un rey