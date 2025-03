Lagartijo grande

Ni 'Sálvame' es por naturaleza telebasura ni Twitter es siempre un estercolero. Suele haber algo que aprender. Hay una cuenta que se llama 'Rare insults' ... sobre gente que insulta a otra en redes sociales. Algunos son de carcajada. Algunos muy burros. Otros tan crueles como ingeniosos (sobre la detención de un narcotraficante con obesidad mórbida que vivía en una cama: 'breaking bed').

En las mismas redes sociales se publicó que Haaland había dicho que algunos jugadores del Real Madrid le llamaron durante el partido de la Champions «Greta Thunberg» y «lesbiana nórdica». No sé, Rick, es demasiado elaborado para semejantes zopencos. Es propio de 'rare insults'. Algo ingenioso a la par que faltón. Aunque mejor que eso fue Rüdiger cortándole el paso. Era como el príncipe Louis, lagartijo chico, el hijo de los príncipes de Gales, haciéndole cosas raras con los brazos. Creo que, para no volverme loca, preferiría que me llamasen Greta Thunberg.